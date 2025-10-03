Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În Terapia intensivă a Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi se intră ca în gară

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În Terapia intensivă a Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi se intră ca în gară

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În Terapia intensivă a Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi se intră ca în gară

Publicat de Andreea Drilea, 3 octombrie 2025, 06:16

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a criticat organizarea Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi şi a evidenţiat lipsa lavoarelor, a filtrului de acces în secţia ATI, depozitarea necorespunzătoare a materialelor sanitare.

El a prezentat într-o conferinţă de presă concluziile preliminare după controlul efectuat la această unitate sanitară.

‘Au fost identificate materiale sanitare de protecţie sterile depăşite ca termen de valabilitate (…). La data controlului, la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosinţă depozitate necorespunzător, şi anume pe pervazul geamurilor. Din verificările efectuate, în secţia de ATI, etajul 3, nu există circuite funcţionale şi vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secţia ATI de acolo. Rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curăţare şi dezinfectare a mâinilor. Pe scurt, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienţi, pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, locuri dedicate pentru ca aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie. Acestea au rolul lor, de a limita răspândirea germenilor patogeni’, a afirmat Rogobete.

Potrivit documentului prezentat de ministrul Sănătăţii în conferinţa de presă, nu se respectă normele de amplasare a paturilor în saloane, aparatura şi echipamentele medicale sunt depozitate pe holurile de acces de la nivelul secţiei ATI, materialele sanitare de unică folosinţă sunt depozitate necorespunzător, pe secţia de ATI, etaj 3, nu exista circuite funcţionale iar saloanele/rezervele pacienţilor nu sunt dotate cu lavoare cu apă curentă.

Lipsa boxelor pentru colectarea lenjeriei murdare, a deşeurilor, cabinet pentru consult preanestezic şi terapia durerii, post de supraveghere, sistem de acces controlat în secţia ATI, vestiar-filtru pentru personal, filtru de acces pentru pacienţi şi vizitatori sunt alte nereguli menţionate în document.

Ministerul Sănătăţii a informat recent că nouă bebeluşi au fost infectaţi cu Serratia Marcescens la ‘Sf. Maria’. În unitatea sanitară au fost înregistrate şase decese. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 05:56

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”

Rusia duce un război hibrid cu Europa, iar din acesta nu lipsesc dronele care încalcă frecvent spațiul suveran al statelor membre. La summit-ul...

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”
Cea de-a XXXIV–a ediție a Sărbătorile Iașului
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 05:33

Cea de-a XXXIV–a ediție a Sărbătorile Iașului

Primăria Municipiului Iași va organiza în următoarea perioadă cea de-a XXXIV–a ediție a manifestărilor reunite sub genericul Sărbătorile...

Cea de-a XXXIV–a ediție a Sărbătorile Iașului
Alexandru Rogobete: Astăzi voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamţ
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 04:37

Alexandru Rogobete: Astăzi voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamţ

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri va semna ordinul pentru demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică...

Alexandru Rogobete: Astăzi voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamţ
(AUDIO) Suspendarea unor proiecte PNRR, pe fondul deficitului bugetar, a stopat temporar reparațiile la căminele studențești din Iași
Prim plan joi, 2 octombrie 2025, 13:12

(AUDIO) Suspendarea unor proiecte PNRR, pe fondul deficitului bugetar, a stopat temporar reparațiile la căminele studențești din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu a putut derula lucrările de reabilitare a căminelor studențești în timpul verii, din cauza...

(AUDIO) Suspendarea unor proiecte PNRR, pe fondul deficitului bugetar, a stopat temporar reparațiile la căminele studențești din Iași
Prim plan joi, 2 octombrie 2025, 12:13

METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe

COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-10-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textului și hărții;...

METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe
Prim plan joi, 2 octombrie 2025, 11:38

Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti

Agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de săptămâna viitoare va include o dezbatere urmată de o rezoluţie cu privire la încălcările...

Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti
Prim plan joi, 2 octombrie 2025, 11:16

Risc de inundații în mai multe județe din România

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale...

Risc de inundații în mai multe județe din România
Prim plan joi, 2 octombrie 2025, 08:51

Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la prețul de anul trecut

Romsilva oferă populației aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la un preț de bază similar cu cel de anul trecut, între...

Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la prețul de anul trecut