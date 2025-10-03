Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În Terapia intensivă a Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi se intră ca în gară

Publicat de Andreea Drilea, 3 octombrie 2025, 06:16

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a criticat organizarea Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi şi a evidenţiat lipsa lavoarelor, a filtrului de acces în secţia ATI, depozitarea necorespunzătoare a materialelor sanitare.

El a prezentat într-o conferinţă de presă concluziile preliminare după controlul efectuat la această unitate sanitară.

‘Au fost identificate materiale sanitare de protecţie sterile depăşite ca termen de valabilitate (…). La data controlului, la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosinţă depozitate necorespunzător, şi anume pe pervazul geamurilor. Din verificările efectuate, în secţia de ATI, etajul 3, nu există circuite funcţionale şi vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secţia ATI de acolo. Rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curăţare şi dezinfectare a mâinilor. Pe scurt, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienţi, pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, locuri dedicate pentru ca aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie. Acestea au rolul lor, de a limita răspândirea germenilor patogeni’, a afirmat Rogobete.

Potrivit documentului prezentat de ministrul Sănătăţii în conferinţa de presă, nu se respectă normele de amplasare a paturilor în saloane, aparatura şi echipamentele medicale sunt depozitate pe holurile de acces de la nivelul secţiei ATI, materialele sanitare de unică folosinţă sunt depozitate necorespunzător, pe secţia de ATI, etaj 3, nu exista circuite funcţionale iar saloanele/rezervele pacienţilor nu sunt dotate cu lavoare cu apă curentă.

Lipsa boxelor pentru colectarea lenjeriei murdare, a deşeurilor, cabinet pentru consult preanestezic şi terapia durerii, post de supraveghere, sistem de acces controlat în secţia ATI, vestiar-filtru pentru personal, filtru de acces pentru pacienţi şi vizitatori sunt alte nereguli menţionate în document.

Ministerul Sănătăţii a informat recent că nouă bebeluşi au fost infectaţi cu Serratia Marcescens la ‘Sf. Maria’. În unitatea sanitară au fost înregistrate şase decese. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro