Ministrul Sănătății a felicitat conducerea Maternității din Iași, medicii și echipele de intervenție care au reacționat rapid pentru evacuarea pacienților

224 de pacienţi, între care 111 copii şi 96 de mame, au fost evacuaţi din pavilioanele A şi B ale Maternităţii ‘Cuza Vodă în urma incendiului izbucnit în subsolul uneia dintre clădirile în care funcţionează unitatea spitalicească.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, de la ATI au fost evacuate 10 persoane şi 7 mame din saloanele de naştere. Totodată, au fost evacuate şi 50 de cadre medicale din spital.

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete s-a deplasat la Iași împreună cu șeful Depratamentului pentru Situații de Urgență. Ministrul a felicitat conducerea și personalul din spital și echipele de intervenție care au reacționat rapid pentru evacuarea pacienților.

Alexandru Rogobete: Nu pot să nu apreciez și să felicit echipa de management, pe domnul manager și echipa medicală a unității sanitare care au reacționat la câteva minute de la declanșarea incendiului şi au evacuat într-un timp record împreună cu colegii de la Ambulanţă, colegii de la SMURD şi ceilalţi colegi care au participat la această desfăşurare de forţe. Spitalul beneficiază de un sistem de alertare incendiu modern, instalat în urmă cu doi ani de zile, şi a fost un mare avantaj în prevenirea unui dezastru care se putea întâmpla cu atât de mulţi copii nou-născuţi, internaţi pe Secţia de neonatologie, în incubatoare greu de transportat. Și sigur, un alt avantaj care a evitat un dezastru este dat de faptul că în această unitate sanitară au loc aproximativ două ori pe an simulări pentru evacuarea la incendiu, iar oamenii au fost pregătiți pentru a reacționa în aceste situații de criză care, evident, nu sunt ușoare și care pot duce și am avut, din păcate, în trecut, evenimente dramatice din acest punct de vedere.

Incendiul a izbucnit la subsolul uneia dintre clădirile în care funcţionează Maternitatea ‘Cuza Vodă’, într-o cameră tehnică, şi s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 30 de metri pătraţi, a explicat șeful DSU, Raed Arafat.

Raed Arafat: Incendiul a fost în camera tehnică, în subsol, unde au fost mai multe baterii. Trebuie să sublinez că spitalul are redundanțe energetice foarte importante. Are generatoare, are baterii, are tot ce trebuie ca să rămână întotdeauna alimentat cu curent pentru serviciile esențiale din spital. Faptul că au luat bateriile foc, dintr-un motiv sau altul, asta urmează să se stabilească, fumul a ajuns până la ultimul etaj, a fost necesară evacuarea spitalului până se înțelege ce se întâmplă și până pompierii, bineînțeles, lichidează incendiul, existând posibilitate și de agravare al incendiului. Intervenția forțelor care au venit, pompieri și forțele de sprijin, vorbim de jandarmerie și poliție, a fost determinantă.

