Ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunţă că lucrările de la Hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 12:22

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunţă că lucrările de la Hidrocentrala Paşcani au primit astăzi acordul de mediu.

Avizul vine după o analiza realizată de Apele Române şi după trei modificări pe care le-au adus studiului de impact, în urma discuţiilor tehnice, spune ministrul.

Într-un comunicat de presă, se precizează că şi pentru celelalte trei hidrocentrale, considerate de importanţă strategică, este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă.

O discuţie tehnică în acest sens a avut deja loc între reprezentanţii Hidroelectrica şi Apele Române, astfel încât procesul de avizare să parcurgă paşii legali.

Diana Buzoianu mai afirmă că în unele cazuri sunt proteste ale locuitorilor din zonă, care se tem pentru accesul lor la apă dacă pornesc acele lucrări.

