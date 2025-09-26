Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunţă că lucrările de la Hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunţă că lucrările de la Hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunţă că lucrările de la Hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 12:22

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunţă că lucrările de la Hidrocentrala Paşcani au primit astăzi acordul de mediu.

Avizul vine după o analiza realizată de Apele Române şi după trei modificări pe care le-au adus studiului de impact, în urma discuţiilor tehnice, spune ministrul.

Într-un comunicat de presă, se precizează că şi pentru celelalte trei hidrocentrale, considerate de importanţă strategică, este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă.

O discuţie tehnică în acest sens a avut deja loc între reprezentanţii Hidroelectrica şi Apele Române, astfel încât procesul de avizare să parcurgă paşii legali.

Diana Buzoianu mai afirmă că în unele cazuri sunt proteste ale locuitorilor din zonă, care se tem pentru accesul lor la apă dacă pornesc acele lucrări.

Rador/FOTO arhivă

Etichete:
Program prelungit la Muzeul de Sit arheologic, la „Cucuteni Jazz Fest” (ediția a IV-a)
Prim plan vineri, 26 septembrie 2025, 14:19

Program prelungit la Muzeul de Sit arheologic, la „Cucuteni Jazz Fest” (ediția a IV-a)

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei este partener în derularea celei de-a IV-a ediții „Cucuteni Jazz...

Program prelungit la Muzeul de Sit arheologic, la „Cucuteni Jazz Fest” (ediția a IV-a)
Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat
Prim plan vineri, 26 septembrie 2025, 13:50

Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii...

Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat
(AUDIO) Criză financiară fără precedent în primăriile din Vaslui: salarii blocate și instituții în impas
Prim plan vineri, 26 septembrie 2025, 13:38

(AUDIO) Criză financiară fără precedent în primăriile din Vaslui: salarii blocate și instituții în impas

Primăriile din județul Vaslui se confruntă cu o criză financiară fără precedent: bugetele locale au rămas fără resurse, salariile...

(AUDIO) Criză financiară fără precedent în primăriile din Vaslui: salarii blocate și instituții în impas
Ateneul Naţional din Iaşi în turneu pe scenele din Bucureşti
Prim plan vineri, 26 septembrie 2025, 13:20

Ateneul Naţional din Iaşi în turneu pe scenele din Bucureşti

În perioada 27-31 octombrie 2025, Ateneul Naţional din Iaşi aduce pe scenele bucureştene un turneu de anvergură, construit în jurul ideii de...

Ateneul Naţional din Iaşi în turneu pe scenele din Bucureşti
Prim plan vineri, 26 septembrie 2025, 13:08

Cristian Pistol: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40%

Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40%, a anunţat vineri directorul general al Companiei Naţionale de...

Cristian Pistol: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40%
Prim plan vineri, 26 septembrie 2025, 12:20

Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată

Spitalele publice sunt vizate de o nouă măsură. De la 1 octombrie vor fi obligate să publice, periodic, pe site-urile proprii, date detaliate...

Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată
Prim plan vineri, 26 septembrie 2025, 12:02

Ministerul de Externe denunţă apariţia unui clip video cu afirmații false legate de Republica Moldova

Ministerul de Externe denunţă apariţia pe reţelele de socializare a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse...

Ministerul de Externe denunţă apariţia unui clip video cu afirmații false legate de Republica Moldova
Prim plan vineri, 26 septembrie 2025, 10:51

Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară

Ministerul de Finanţe urmează să publice vineri o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară, prima din acest an. Ministrul Alexandru...

Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară