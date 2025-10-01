Ministerul Muncii va avea 100 de milioane de lei pentru Programul de fertilizare in vitro

Ascultă Radio România Iași Live
1 octombrie 2025

Ministerul Muncii va obţine, la rectificarea bugetară, 100 de milioane de lei pentru Programul naţional de fertilizare in vitro, de care vor beneficia peste 6.600 de familii, anunţă într-o postare pe Facebook ministrul de resort, Florin Manole.

El mai susţine că, începând cu anul viitor, bugetul programului va fi suplimentat cu fonduri europene pentru ca numărul beneficiarilor să crească.

Proiectul de rectificare bugetară a fost publicat luni de Ministerul Finanţelor şi va fi aprobat de Guvern săptămâna aceasta.

