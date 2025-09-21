Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 09:29

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră.

Este vorba de extragerea imediată a exemplarelor de urs brun care se află în perimetrul intravilan, de creare a unui cadru unitar de acţiune rapidă a instituţiilor implicate şi amenzi mai mari pentru persoanele care hrănesc animalele.

Un proiect de ordonanţă de urgenţă în acest sens a fost lansat în dezbatere publică.

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, spunea că măsurile vizează în primul rând siguranţa comunităţilor din zonele unde urşii pătrund în localităţi.

Diana Buzoianu: Am pus în transparenţă pe site-ul Ministerului Mediului un proiect de ordonanţă care să prevadă soluţii concrete pentru gestionarea acestei probleme, printre care inclusiv intervenţii directe în momentul în care urşii intră în intravilan. Şi, de asemenea, amenzi mult mai aspre pentru cei care hrănesc urşii. Pe termen scurt este nevoie să asigurăm protecţia comunităţilor. În intravilan nu trebuie să existe animale sălbatice care pun în pericol viaţa oamenilor.

Datele unui studiu genetic realizat recent arată că în pădurile din România trăiesc aproape 13.000 de exemplare de urs brun – de trei ori peste efectivul optim. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)