Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 09:29

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră.

Este vorba de extragerea imediată a exemplarelor de urs brun care se află în perimetrul intravilan, de creare a unui cadru unitar de acţiune rapidă a instituţiilor implicate şi amenzi mai mari pentru persoanele care hrănesc animalele.

Un proiect de ordonanţă de urgenţă în acest sens a fost lansat în dezbatere publică.

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, spunea că măsurile vizează în primul rând siguranţa comunităţilor din zonele unde urşii pătrund în localităţi.

Diana Buzoianu: Am pus în transparenţă pe site-ul Ministerului Mediului un proiect de ordonanţă care să prevadă soluţii concrete pentru gestionarea acestei probleme, printre care inclusiv intervenţii directe în momentul în care urşii intră în intravilan. Şi, de asemenea, amenzi mult mai aspre pentru cei care hrănesc urşii. Pe termen scurt este nevoie să asigurăm protecţia comunităţilor. În intravilan nu trebuie să existe animale sălbatice care pun în pericol viaţa oamenilor.

Datele unui studiu genetic realizat recent arată că în pădurile din România trăiesc aproape 13.000 de exemplare de urs brun – de trei ori peste efectivul optim. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO încep să intre în România
Naţional sâmbătă, 20 septembrie 2025, 10:02

Primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO încep să intre în România

De astăzi încep să intre în România, pe la Curtici, primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO care vor lua...

Primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO încep să intre în România
Coaliția de guvernare va decide dacă va menține plafonarea adaosului la alimentele de bază și după 1 octombrie
Naţional vineri, 19 septembrie 2025, 08:17

Coaliția de guvernare va decide dacă va menține plafonarea adaosului la alimentele de bază și după 1 octombrie

Coaliţia de guvernare va decide săptămâna viitoare dacă va fi menţinută plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază şi după 1...

Coaliția de guvernare va decide dacă va menține plafonarea adaosului la alimentele de bază și după 1 octombrie
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală
Naţional vineri, 19 septembrie 2025, 06:41

Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală

Preotul Visarion Alexa din Bucureşti a fost condamnat definitiv la doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală....

Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală
România poartă negocieri intense la CE pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi centralelor pe cărbune
Naţional joi, 18 septembrie 2025, 12:20

România poartă negocieri intense la CE pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi centralelor pe cărbune

România poartă, în aceste zile, negocieri intense la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi...

România poartă negocieri intense la CE pentru a obţine amânarea termenului de închidere a minelor şi centralelor pe cărbune
Naţional joi, 18 septembrie 2025, 07:09

Persoanele aflate sub control judiciar ar urma să fie monitorizate electronic

Camera Deputaților a adoptat fără amendamente Ordonanța de Urgență privind monitorizarea electronică a persoanelor aflate sub control...

Persoanele aflate sub control judiciar ar urma să fie monitorizate electronic
Naţional miercuri, 17 septembrie 2025, 07:48

Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alte 20 de persoane din gruparea sa au fost trimişi în judecată de Parchetul General

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni...

Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alte 20 de persoane din gruparea sa au fost trimişi în judecată de Parchetul General
Naţional miercuri, 17 septembrie 2025, 06:49

Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei

Poveștile copiilor și tinerilor din sistemul de protecție prind viață prin vocile unor actori îndrăgiţi Ajungem MARI, cel mai mare program...

Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei
Naţional miercuri, 17 septembrie 2025, 06:09

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost reţinut de poliţişi pentru 24 de ore

Toto Dumitrescu, în vârstă de 28 de ani, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost reţinut ieri seară de poliţişi pentru 24 de ore,...

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost reţinut de poliţişi pentru 24 de ore