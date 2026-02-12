Ministerul Educaţiei şi Cercetării: A fost avizată forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 11:36

Forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027 a fost avizată de Comisia de Dialog Social, a informat, joi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Cursurile anului şcolar viitor urmează să înceapă pe 7 septembrie şi se vor încheia pe 18 iunie. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar viitor va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie.

Programele naţionale ‘Şcoala altfel’ şi ‘Săptămâna verde’ se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027.

Decizia privind săptămâna de vacanţă se va lua în urma consultărilor, la nivelul unităţilor de învăţământ, cu elevii, cu părinţii acestora şi cu cadrele didactice, a punctat MEC.

Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie, fiecare unitate de învăţământ va comunica elevilor şi părinţilor structura detaliată a anului şcolar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia, a precizat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

‘Referitor la propunerile de începere a anului şcolar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naţionale ‘Şcoala altfel’ şi ‘Săptămâna verde’, facem următoarele precizări: eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora; începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menţinerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului şcolar (25 iunie, faţă de 18 iunie), ceea ce are drept consecinţă decalarea cu o săptămână a examenelor naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat 2027)’, a explicat MEC.

Conform, ministerului este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare – admiterea la liceu, pentru absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenţii clasei a XII-a.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a precizat că decizia de a menţine ‘Şcoala altfel’ şi ‘Săptămâna verde’ este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfăşurarea unor activităţi care să îmbine teoria cu aplicaţiile ei din viaţa de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activităţi gratuite, desfăşurate în şcoală, folosindu-se resursele disponibile, a transmis MEC.

‘Facem un apel către unităţile de învăţământ să valorifice aceste oportunităţi în beneficiul copiilor şi al întregii comunităţi educaţionale – activităţile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învăţarea în contexte nonformale şi dezvoltarea socio-emoţională a copiilor, ci şi pentru întărirea parteneriatului şcoală, părinţi şi comunitate’, se arată în informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro