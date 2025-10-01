Ministerul Educației a obținut o alocare suplimentară la rectificarea bugetară

Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 06:05

Ministerul Educației a obținut la rectificarea bugetară o alocare suplimentară care asigură continuarea implementării tuturor proiectelor renegociate cu Comisia Europeană și autorizate de Guvern, afirmă ministrul Daniel David.

Astfel, prin PNRR vor fi dotate și echipate peste 5.800 de școli și palate ale copiilor, precum și 1.400 de laboratoare inteligente multidisciplinare în licee, iar în 60 de universități se vor finaliza proiecte de digitalizare.

De asemenea, peste 100.000 de profesori din învățământul preuniversitar de stat vor fi certificați în competențe de pedagogie digitală.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro