Mii de pelerini așteaptă să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 12:00

Marți, 14 octombrie, la ora 12.00 rândul închinătorilor era pe B-dul Ferdinand al României la stâlpul 84.

Marți, 14 octombrie, la ora 11.00 rândul închinătorilor era pe B-dul Regele Mihai I al României la stâlpul 90.

Până în prezent, s-au închinat peste 170.000 de pelerini.

Marți, 14 octombrie, la ora 10.00 rândul închinătorilor era pe B-dul Regele Mihai I al României la stâlpul 92.

Marți, 14 octombrie, la ora 09.00 rândul închinătorilor era pe B-dul Regele Mihai I al României la stâlpul 94.

Marți, 14 octombrie, la ora 08.00 rândul închinătorilor era pe B-dul Regele Mihai I al României la stâlpul 95.

Ora 7:00 – Peste 18.000 de persoane așteaptă să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, iar pe la moaște au trecut peste 165.000 de persoane.

Marți, 14 octombrie, la ora 06.00 rândul închinătorilor era pe B-dul Regele Mihai I al României la stâlpul 96.

Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 06.00 au pornit de la stâlpul 106 și au stat la rând aproximativ 11 ore.

Marți, 14 octombrie, la ora 05.00 rândul închinătorilor era pe B-dul Regele Mihai I al României la stâlpul 99.

Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 05.00 au pornit de la stâlpul 101 și au stat la rând aproximativ 10 ore.
