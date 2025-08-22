Ascultă Radio România Iași Live
Meteorologii anunță ploi și vijelii în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 11:08

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 august, ora 12 – 22 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zona afectată: Moldova

La început în nord și zona de munte, apoi și în restul regiunii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică
ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în sudul regiunii temporar de peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 22 august, ora 14 – 22 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ

Zone afectate: zona de munte a județelor Bacău și Vrancea

În zona de munte a județelor Bacău și Vrancea, vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În
intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 august, ora 21 – 23 august, ora 03

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați

În centrul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse
grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat

Zona afectată: județul Galați

Vineri (22 august), în județul Galați, va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade.

