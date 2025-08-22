Meteorologii anunță ploi și vijelii în Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 11:08
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 august, ora 12 – 22 august, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zona afectată: Moldova
La început în nord și zona de munte, apoi și în restul regiunii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică
ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în sudul regiunii temporar de peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 22 august, ora 14 – 22 august, ora 21
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ
Zone afectate: zona de munte a județelor Bacău și Vrancea
În zona de munte a județelor Bacău și Vrancea, vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În
intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 august, ora 21 – 23 august, ora 03
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați
În centrul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse
grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat
Zona afectată: județul Galați
Vineri (22 august), în județul Galați, va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperaturăumezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade.