Meteorologii anunță ploi în mai multe județe

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 10:18

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 02

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ

Zonă afectată: Moldova

În intervalul menţionat, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 22

Fenomene vizate: averse însemnate cantitativ

Zone afectate: județele Vrancea și Galați

În sudul Moldovei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.