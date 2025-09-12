Ascultă Radio România Iași Live
Meteorologii anunță ploi în mai multe județe

12 septembrie 2025

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 02

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zonă afectată: Moldova

În intervalul menţionat, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 22

Fenomene vizate: averse însemnate cantitativ
Zone afectate: județele Vrancea și Galați

În sudul Moldovei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

