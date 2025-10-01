METEO: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori în regiunea Moldovei

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 10:33

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite, la altitudini de peste 1500 m

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a Moldovei, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 și 17 grade și minime între 1 și 10 grade.

Din după-amiaza zilei de joi (2 octombrie), începând din sud, aria ploilor se va extinde treptat în toată regiunea. Se vor acumula cantități importante de apă de 25…50 l/mp, iar în jumătatea sudică a Moldovei, de peste 60…70 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări îndeosebi în jumătatea sudică a regiunii, cu viteze, în general, de 45…60 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Vrancea și Galați

Vântul va prezenta intensificări în sudul Moldovei, cu viteze de 50…70 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Zone afectate și fenomene vizate: Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă

