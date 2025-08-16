Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical

Publicat de Andreea Drilea, 16 august 2025, 10:13

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 16-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 16 august, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 1/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat
Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș

      Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei

      Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 16-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 17 august, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei;
Fenomene : caniculă și disconfort termic ridicat;
Mesaj :

MESAJ 2/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei

      Duminică (17 august), în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 16-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 17 august, ora 13:00 – 17 august ora 21:00;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : instabilitate atmosferică;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 13:00 – 17 august ora 21:00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului și hărții

      În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp.

      Notă: Astfel de fenomene vor fi pe arii mai restrânse și în Banat, Crișana și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 16-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:4
Intervalul : 17 august, ora 21:00 – 18 august ora 10:00;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : instabilitate atmosferică;
Mesaj :

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 21:00 – 18 august ora 10:00
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului și hărții

      În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

      Notă: perioade cu instabilitate atmosferică vor fi arii restrânse și în restul teritoriului.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Etichete:
Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton (analiză)
Naţional vineri, 15 august 2025, 18:25

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton (analiză)

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton, având în vedere că retailerii din România pierdeau...

Taxarea coletelor extracomunitare sub 150 de euro va reechilibra comerţul online autohton (analiză)
Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Naţional vineri, 15 august 2025, 12:15

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 august,...

Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Guvernul intenţionează să suspende unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Naţional vineri, 15 august 2025, 10:41

Guvernul intenţionează să suspende unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

Este supărare mare în rândul primarilor după ce au aflat că guvernul intenţionează să suspende şi unele proiecte care trebuiau făcute cu...

Guvernul intenţionează să suspende unele proiecte care trebuiau făcute cu bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025
Naţional vineri, 15 august 2025, 10:29

MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reamintesc părinţilor că sumele de...

MIPE: Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pot fi utilizate până la 31 august 2025
Naţional vineri, 15 august 2025, 10:11

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan

Ministerul Finanțelor a publicat noi propuneri de taxe și impozite ce ar urma să fie incluse în pachetul 2 cu măsuri de reducere a deficitului....

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan
Naţional vineri, 15 august 2025, 09:54

Creștinii cinstesc Adormirea Maicii Domnului

Creștinii cinstesc astăzi Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Mărie Mare, moment care amintește de plecarea Sfintei Fecioare Maria din lumea...

Creștinii cinstesc Adormirea Maicii Domnului
Naţional vineri, 15 august 2025, 08:22

Ziua Marinei Române, sărbătorită în şase oraşe; premierul merge la Constanţa

Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia,...

Ziua Marinei Române, sărbătorită în şase oraşe; premierul merge la Constanţa
Naţional vineri, 15 august 2025, 07:23

Pensiile magistraţilor/Proiect în dezbatere: Creşterea vârstei de pensionare şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70%

Instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net...

Pensiile magistraţilor/Proiect în dezbatere: Creşterea vârstei de pensionare şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70%