METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării
Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:33
|COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 24-09-2025
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 24 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21
Vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 07 – 25 septembrie, ora 21
Pe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
|
