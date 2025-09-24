METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării

Intervalul : conform textelor;

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 24 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: răcire accentuată, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

Vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 07 – 25 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

Pe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).