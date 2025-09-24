Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:33

COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 24-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 24 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: răcire accentuată, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în restul
regiunii (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).
Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în
jumătatea de sud a Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

