METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 10:23

Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Interval de valabilitate: 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23

Vor fiunele înnorări după-amiaza în nordul Carpaților Orientali, unde vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot atinge și depăși 15 l/mp. Vântul va avea unele intensificări pe timpul averselor.

Notă: marți (09 septembrie) vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, mai ales în zonele montane și submontane.

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Bacău

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 08-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : instabilitate atmosferică
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului și hărții

 

         În nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

    

       Notă: marți (09 septembrie) vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

 

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

 
