METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 10:23

Interval de valabilitate: 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23

Vor fiunele înnorări după-amiaza în nordul Carpaților Orientali, unde vor cădea averse însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot atinge și depăși 15 l/mp. Vântul va avea unele intensificări pe timpul averselor.

Notă: marți (09 septembrie) vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, mai ales în zonele montane și submontane.

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii din Bacău