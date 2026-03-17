METEO: Intensificări ale vântului în regiunea Moldovei
Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 10:11
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 17 martie, ora 20:00 – 19 martie, ora 20:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
Temporar, vântul va avea intensificări miercuri (18 martie) în cea mai mare parte a Moldovei, iar joi (19 martie), mai ales în sudul regiunii, cu viteze în general de 40…45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h.