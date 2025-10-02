METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe

Intervalul : conform textelor;

Zonele afectate : conform textului și hărții;

Fenomene : conform textelor;

Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m

Zone afectate: conform textului În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17…20 de grade și minime între 0 și 10 grade.Â

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h. MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ

Zone afectate: centrul și estul Munteniei și în Dobrogea În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp. COD ROȘU Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00

Fenomene vizate: ploi abundente

Zone afectate: județele Dolj și Olt În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp. COD GALBEN Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50…70 km/h. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…90 km/h. COD GALBEN Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă

Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm). COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m

Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70…80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…50 cm.