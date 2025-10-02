Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 12:13

COD : ROSU
Ziua/luna/anul: 02-10-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m
Zone afectate: conform textului

      În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17…20 de grade și minime între 0 și 10 grade.Â
      Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp.
      La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.
      Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h.

MESAJ 1

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: centrul și estul Munteniei și în Dobrogea

      În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: ploi importante cantitativ
Zone afectate: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova

      În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00
Fenomene vizate: ploi abundente
Zone afectate: județele Dolj și Olt

      În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

      Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50…70 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului
Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea

      În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…90 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă
Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m

      În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m
Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov

      În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70…80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…50 cm.

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 02-10-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 3 octombrie, ora 23 – 4 octombrie, ora 10;
Zonele afectate : conform textului;
Fenomene : ploi însemnate cantitativ;
Mesaj :

MESAJ 2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 3 octombrie, ora 23 – 4 octombrie, ora 10
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului

      În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

