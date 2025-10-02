METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe
Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 12:13
|COD : ROSU
|Ziua/luna/anul: 02-10-2025
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10
În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17…20 de grade și minime între 0 și 10 grade.Â
MESAJ 1
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.
COD ROȘU
Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00
În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50…70 km/h.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23
În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…90 km/h.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50…70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23
În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70…80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…50 cm.
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 02-10-2025
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:2
|Intervalul : 3 octombrie, ora 23 – 4 octombrie, ora 10;
Zonele afectate : conform textului;
Fenomene : ploi însemnate cantitativ;
Mesaj :
MESAJ 2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 3 octombrie, ora 23 – 4 octombrie, ora 10
În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
