Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Cod galben de vânt și informare de averse moderate cantitativ

METEO: Cod galben de vânt și informare de averse moderate cantitativ

METEO: Cod galben de vânt și informare de averse moderate cantitativ

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 10:15

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 14 septembrie, ora 10 – 14 septembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții

      Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90…100 km/h.

Notă: local și temporar, intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h vor fi și în regiunile sudice, estice și centrale.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 14 septembrie, ora 13 – 15 septembrie, ora 10
Fenomene vizate: averse moderate cantitativ
Zone afectate: conform textului

      Din după-amiaza zilei de duminică (14 septembrie) vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Cantitățile de apă acumulate vor fi local de 15…20 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Etichete:
Investițiile nete realizate în economia națională, tendință de majorare
Naţional duminică, 14 septembrie 2025, 08:23

Investițiile nete realizate în economia națională, tendință de majorare

Investițiile nete realizate în economia națională s-au apropiat de 84 de miliarde de lei în prima jumătate a anului, în creștere ușoară de...

Investițiile nete realizate în economia națională, tendință de majorare
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană, vineri seara
Naţional sâmbătă, 13 septembrie 2025, 08:24

România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană, vineri seara

România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene,...

România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană, vineri seara
Cod galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe, până sâmbătă dimineaţa
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 12:10

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe, până sâmbătă dimineaţa

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a instituit, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza...

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe, până sâmbătă dimineaţa
Rabla Auto 2025 demarează luni, cu etapa validării producătorilor auto
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 11:36

Rabla Auto 2025 demarează luni, cu etapa validării producătorilor auto

Administraţia Fondului pentru Mediu organizează în perioada 15 septembrie 2025, ora 10:00 – 17 septembrie 2025, ora 23:59, sesiunea de...

Rabla Auto 2025 demarează luni, cu etapa validării producătorilor auto
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 07:07

Guvernul a deblocat acordarea tichetelor sociale și a relansat programul Rabla

Guvernul a deblocat joi programul „Sprijin pentru România”, prin care acordă tichete sociale și educaționale persoanelor vulnerabile....

Guvernul a deblocat acordarea tichetelor sociale și a relansat programul Rabla
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:47

PSD a prezentat un pachet de relansare economică a țării

PSD a prezentat joi un pachet de relansare economică a țării. Președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, afirmă că toate...

PSD a prezentat un pachet de relansare economică a țării
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:44

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Fostul candidat la funcția de președinte al țării Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru...

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:42

Site fals care îl clonează pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate

Ministerul de Interne anunță că a depistat un site fals care îl clona pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate. După cum se...

Site fals care îl clonează pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate