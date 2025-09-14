METEO: Cod galben de vânt și informare de averse moderate cantitativ

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 14 septembrie, ora 10 – 14 septembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90…100 km/h.

Notă: local și temporar, intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h vor fi și în regiunile sudice, estice și centrale.