METEO: Avertizare de vânt puternic în Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 10:56
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 5 – 11 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Carpații de Curbură
În zona de munte a județului Vrancea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…110 km/h.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 9 – 11 octombrie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea
Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.
Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi pe arii restrânse și pe parcursul
zilei de vineri (10 octombrie).