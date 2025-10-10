Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Avertizare de vânt puternic în Moldova

METEO: Avertizare de vânt puternic în Moldova

METEO: Avertizare de vânt puternic în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 10:56

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 5 – 11 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Carpații de Curbură

În zona de munte a județului Vrancea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…110 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 9 – 11 octombrie, ora 18

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea

Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.

Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi pe arii restrânse și pe parcursul
zilei de vineri (10 octombrie).

Etichete:
(AUDIO) Iași: Elevii de clasele a VIII-a și a XII-a vor susține simulările examenelor naționale între 8 și 10 decembrie 2025
Prim plan vineri, 10 octombrie 2025, 11:31

(AUDIO) Iași: Elevii de clasele a VIII-a și a XII-a vor susține simulările examenelor naționale între 8 și 10 decembrie 2025

Elevii de clasele a VIII-a și a XII-a, din județul Iași, vor susține simulările examenelor naționale între 8 și 10 decembrie 2025. Anunțul a...

(AUDIO) Iași: Elevii de clasele a VIII-a și a XII-a vor susține simulările examenelor naționale între 8 și 10 decembrie 2025
(AUDIO) Încep lucrările la Colegiul „Mihai Eminescu” și Liceul „Miron Costin” din Iași
Prim plan vineri, 10 octombrie 2025, 11:20

(AUDIO) Încep lucrările la Colegiul „Mihai Eminescu” și Liceul „Miron Costin” din Iași

Primăria Iași a semnat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare, consolidare și extindere la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și...

(AUDIO) Încep lucrările la Colegiul „Mihai Eminescu” și Liceul „Miron Costin” din Iași
Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” Iași: Discuție filosofică – „Artistul Cucuteni – Modelarea lutului și a propriei vieți”
Prim plan vineri, 10 octombrie 2025, 11:00

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” Iași: Discuție filosofică – „Artistul Cucuteni – Modelarea lutului și a propriei vieți”

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Școala de...

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” Iași: Discuție filosofică – „Artistul Cucuteni – Modelarea lutului și a propriei vieți”
Multe fete din România sunt expuse violenţei, abandonează şcoala devreme sau devin mame la vârste sub 15 ani
Prim plan vineri, 10 octombrie 2025, 09:43

Multe fete din România sunt expuse violenţei, abandonează şcoala devreme sau devin mame la vârste sub 15 ani

Fetele din România se confruntă cu mai multe probleme grave: sunt expuse violenţei în număr mai mare decât media din Uniunea Europeană,...

Multe fete din România sunt expuse violenţei, abandonează şcoala devreme sau devin mame la vârste sub 15 ani
Prim plan vineri, 10 octombrie 2025, 08:25

Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată săptămîna viitoare

Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii, pe final de an, va fi modificată...

Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată săptămîna viitoare
Prim plan vineri, 10 octombrie 2025, 08:16

România va activa, progresiv, începând din 12 octombrie, Sistemul European de Control Electronic la frontiera externă a spaţiului Schengen

România va activa, progresiv, începând de duminică, 12 octombrie, Sistemul European de Control Electronic la frontiera externă a spaţiului...

România va activa, progresiv, începând din 12 octombrie, Sistemul European de Control Electronic la frontiera externă a spaţiului Schengen
Prim plan joi, 9 octombrie 2025, 20:37

Restricțiile bugetare afectează activitatea instituțiilor muzeale din Iași. Trei muzee vor putea fi vizitate doar cu programare – INTERVIU cu Managerul Complexului Muzeal Național Moldova, Andrei Apreotesei

Complexul Muzeal Național „Moldova” a anunțat, astăzi, modificarea programului de vizitare. Muzeele din Palatul Culturii vor fi deschise...

Restricțiile bugetare afectează activitatea instituțiilor muzeale din Iași. Trei muzee vor putea fi vizitate doar cu programare – INTERVIU cu Managerul Complexului Muzeal Național Moldova, Andrei Apreotesei
Prim plan joi, 9 octombrie 2025, 19:21

(VIDEO) Incendiu la un apartament din municipiul Iași. Mai multe persoane au fost transportate la spital

Peste 30 de pompieri au intervenit, în această seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc cu zece etaje din...

(VIDEO) Incendiu la un apartament din municipiul Iași. Mai multe persoane au fost transportate la spital