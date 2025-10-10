METEO: Avertizare de vânt puternic în Moldova

Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată săptămîna viitoare

Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii, pe final de an, va fi modificată...