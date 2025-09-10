Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Averse însemnate cantitativ, intensificări temporare ale vântului în regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 12:21

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 10 septembrie, ora 20 – 12 septembrie, ora 20
Fenomene vizate: averse însemnate cantitativ, intensificări temporare ale vântului

În noaptea de miercuri spre joi, în nordul Carpaților Orientali, apoi în extindere în cea mai mare parte a Moldovei, vor fi intervale cu averse însemnate cantitativ. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp.

Vântul va avea intensificări trecătoare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h.

