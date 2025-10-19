Ascultă Radio România Iași Live
Marşul anual „Împreună pentru siguranţa femeilor” are loc în mai multe oraşe ale ţării

Publicat de Andreea Drilea, 19 octombrie 2025, 09:19


La Iași are loc astăzi loc Marșul „Împreună pentru siguranța femeilor”, organizat de Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor la nivel național.

Evenimentul va începe la ora 15:00, în fața Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” are loc în mai multe orașe din țară între care Piatra Neamț și Suceava. O acțiune de protest se va organiza și în comuna Valea Seacă, județul Bacău.

Cei prezenți vor cere Parlamentului să modifice legea pentru a preveni femicidele și violențele care le preced.

Participanții la marș vor accentua nevoia de incriminare a căsătoriei forțate ca infracțiune distinctă și nevoia reală a educației pentru egalitate de gen în sistemul formal de învățământ.

Peste 40 de femei au fost omorâte în România de la începutul acestui an de către foşti sau actuali parteneri de viaţă, arată datele oficiale.

Radio Iași/FOTO afiș eveniment

