Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 07:53

La Bucureşti, continuă astăzi seria manifestărilor publice de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989.

Sunt programate ceremonii militare şi religioase la Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluţiei din Piaţa Revoluţiei, la Radiodifuziunea Română şi la Troiţa Paraşutiştilor de la Televiziunea Română.

Manifestări de comemorare a celor care şi-au pierdut viaţa în timpul Revoluţiei au avut loc şi ieri la nivel naţional. La Cimitirul Eroilor din Capitală, un sobor de preoţi a oficiat o slujbă religioasă şi au fost pomeniţi toţi cei care au murit pentru libertate în urmă cu 36 de ani.

Rude ale eroilor, revoluţionari şi reprezentanţi ai instituţiilor statului au participat la manifestări similare organizate la troiţa de la Spitalul Colţea, troiţa monument din incinta Bisericii ‘Sfântul Gheorghe Nou’, Piaţa Universităţii, Monumentul Eroilor Martiri de la Sala Dalles şi în Piaţa Romană.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)