Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 14:23

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze.

Administraţiile locale au construit reţele de furnizare a apei, însă nu le-au predat operatorului regional, nu au încheiat contracte cu locuitorii, şi nici nu au contorizat gospodăriile.

Gina Poenaru: Ani de zile, operatorul de apă a facturat totalul de apă consumat de populaţie, dar contorizat la limitele teritoriale ale comunelor, însă, nimeni nu a plătit pentru acest consum, iar societatea înregistra pierderi uriaşe de peste 70%, pe care acum vrea să le diminueze. În cele şapte cazuri, primăriile care au construit reţele, sunt bune de plată, pentru că nu le-au predat operatorului regional şi nici nu au încheiat contracte individuale. Cu alte cuvinte, au dat apă gratis comunităţii şi au împovărat bugetele locale. Valoarea datoriilor depăşeşte 2,9 milioane de lei, din care 1,7 milioane reprezintă debitul unei singure primării.

Constantin Bursuc, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Botoşani: S-au luat hotărâri la nivelul Consiliului Judeţean şi Nova Apaserv ca aceste datorii istorice să se închidă, să se facă o reeeşalonare pentru cei care nu au posibilitatea de a plăti mâine sau poimâine, dar trebuie să-şi plătească fiecare consumul de apă.

Gina Poenaru: Prima măsură a fost sistarea serviciului către comunităţile cu datorii istorice. Ulterior, au fost impuse soluţii şi termene pentru ca apa consumată să poată fi facturată, iar furnizarea a fost reluată.

Alin Cirimpei, managerul Nova Apaserv: Suntem în proces de negociere a tranşelor financiare pe care trebuie să ne livreze. Cu alte UAT-uri suntem în discuţii în vederea preluării, dar în orice caz, aceste sume trebuie stinse.

Gina Poenaru: Primarii spun că s-a ajuns în această situaţie şi din cauza operatorului de apă. Stingerea debitelor este prima condiţie pentru ca Nova Apaserv să poată prelua reţelele de la primăriile restante. (Rador/ FOTOradioiasi.ro)