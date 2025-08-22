MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind Visa Waiver

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 09:38

Ambasada României la Washington este în dialog permanent cu Departamentul american de Stat, inclusiv privind programul Visa Waiver, transmite Ministerul de Externe într-o precizare pentru presă.

Ministerul reacţionează astfel după ce în spaţiul public au apărut o serie de manipulări legate de relaţia României cu Statele Unite.

În acest context, ministerul precizează că Ambasada României la Washington comunică în permanență nu doar cu Departamentul de Stat, dar şi cu alte instituţii federale americane ca să obţină progrese în proiectele comune de consolidare a Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)