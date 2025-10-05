Lucrările la primul campus integrat pentru învăţământul dual din judeţul Bacău au fost suspendate

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 11:33

Lucrările la primul campus integrat pentru învăţământul dual din judeţul Bacău au fost suspendate. Investiţia se ridică la 30 de milioane de euro, iar fondurile erau alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Proiectul este coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” şi reprezintă cea mai mare investiţie pentru educaţie din Bacău – transmite corespondentul nostru, Gabriel Pop.



Reporter: Lucrările la campus au fost începute de câteva săptămâni, dar ele au fost întrerupte fără explicaţii de către guvern. Campusul pentru învăţământ dual răspunde concret nevoilor comunităţii şi poate contribui la dezvoltarea economică durabilă a judeţului Bacău şi a regiunii.



Rectorul Universităţii „Vasile Alecsandri”, Carol Şnacovschi: Este un proiect de aproximativ 30 de milioane de euro, dar, din păcate, acest proiect, la momentul actual, este suspendat. Se caută alte surse de finanţare pentru realizarea acestui proiect. El este început, dar, deocamdată, ni s-a comunicat că se află în faza de suspendare. Avem deja un consorţiu format din peste 30 de angajatori, care aşteaptă absolvenţii, deoarece este o criză foarte mare de resurse umane pe piaţa muncii din Bacău. Problema constă în austeritatea care este în România şi în reducerea cheltuielilor bugetare.



Reporter: Proiectul campusului pentru învăţământ dual reprezintă unul dintre cele patru proiecte ale Universităţii „Vasile Alecsandri”, cu finanţare PNRR, în valoare totală de circa 45 de milioane de euro.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro