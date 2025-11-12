Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 13:03 / actualizat: 12 noiembrie 2025, 14:04

Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0846 lei, în creştere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0845 lei.

Valoarea leului a scăzut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,3948 lei, în urcare cu 0,14 bani (+0,03%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3934 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4972 lei, în urcare cu 2 bani (0,36%), faţă de 5,4772 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, miercuri, până la valoarea de 583,0926 lei, de la 584,9749, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)