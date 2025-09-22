Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 13:20

Moneda naţională s-a depreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0753 lei, în creştere cu 0,34 bani (+0,06%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0719 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3117 lei, în scădere cu 0,21 bani (-0,04%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3138 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4267 lei, în creştere cu 0,10 bani (+0,01%), faţă de 5,4257 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit cu 9,2443 lei (+1,82%) ajungând la 516,2887 lei, o nouă valoare-record, de la 507,0444 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)