Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 14:04

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0879 lei, în scădere cu 0,24 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0903 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut însă, moneda americană fiind cotată la 4,4034 lei, în urcare cu 1,29 bani (+0,29%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3905 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4759 lei, în creştere cu 0,95 bani (+0,17%) faţă de 5,4664 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit marţi până la valoarea de 584,3822 lei, de la 575,7083 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Reforma şi concedierile din administraţia publică locală, pe agenda şedinţei coaliţiei de guvernare
Naţional marți, 14 octombrie 2025, 11:16

Reforma şi concedierile din administraţia publică locală, pe agenda şedinţei coaliţiei de guvernare

Este şedinţă a coaliţiei de guvernare marți, la prânz. Pe agendă, din nou, reforma şi concedierile din administraţia publică locală,...

Reforma şi concedierile din administraţia publică locală, pe agenda şedinţei coaliţiei de guvernare
Fostul ministru al sănătăţii a fost achitat definitiv de Instanţa supremă, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă
Naţional marți, 14 octombrie 2025, 09:54

Fostul ministru al sănătăţii a fost achitat definitiv de Instanţa supremă, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă

Fostul ministru al sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a fost achitat definitiv de Instanţa supremă, într-un dosar de luare de mită şi trafic de...

Fostul ministru al sănătăţii a fost achitat definitiv de Instanţa supremă, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă
Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false
Naţional marți, 14 octombrie 2025, 07:00

Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la...

Fraudă. ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false
Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie
Naţional marți, 14 octombrie 2025, 06:50

Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie

După jumătate de an de interimat, PSD îşi va alege noua conducere, la un congres ce va fi organizat în 7 noiembrie, la Romexpo. Decizia a fost...

Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 19:00

Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele naţionale se pot înscrie pe site-ul CNCE

Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele...

Profesorii care doresc să facă parte din grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor şi baremelor utilizate la evaluările şi examenele naţionale se pot înscrie pe site-ul CNCE
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 18:45

Harghita: Stare de alertă prelungită în comuna Praid. Accesul în Canionul de Sare rămâne interzis

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a hotărât prelungirea stării de alertă în comună pentru încă 30 de zile, ca urmare...

Harghita: Stare de alertă prelungită în comuna Praid. Accesul în Canionul de Sare rămâne interzis
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 14:18

Inflaţia anuală a crescut în septembrie la aproape 9,9%, relevă datele statistice

Inflaţia anuală a crescut în septembrie la aproape 9,9%, relevă datele statistice publicate astăzi. Analiştii cred că acest indicator se va...

Inflaţia anuală a crescut în septembrie la aproape 9,9%, relevă datele statistice
Naţional luni, 13 octombrie 2025, 10:19

INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie

Rata anuală a inflaţiei în septembrie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a ajuns la 9,88 la sută, de la 9,85 de procente în...

INS: Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie