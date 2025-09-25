Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 13:38

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0754 lei, în scădere cu 0,30 bani (-0,05%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0784 de lei.

Pe de altă parte, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3210 lei, mai mult cu 0,48 bani (+0,11%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3162 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4306 lei, în scădere cu 0,46 de bani (-0,08%), faţă de 5,4352 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 522,2141 lei, de la 522,8926 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)