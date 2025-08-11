La Câmpulung Moldovenesc începe, astăzi, cea de-a 10-a ediție a Câmpulung Film Fest

Publicat de Andreea Drilea, 11 august 2025, 08:01

La Câmpulung Moldovenesc începe, astăzi, cea de-a 10-a ediție a Câmpulung Film Fest.

O ediție aniversară, cu cel mai bogat program de până acum: proiecții din peste 14 țări, competiție de scurtmetraje românești, expoziții, spectacole de teatru, ateliere, întâlniri cu invitați speciali și petreceri tematice.

Evenimentele se desfășoară în spații simbolice din oraș, inclusiv la Cinema „Moldova”, redeschis temporar.

Iulian Lucău, coordonator fundraising: ”La aniversarea de 10 ani a festivalului Câmpulung Film Fest, schimbăm puțin, ca să zic, dinamica. Vom avea o piesă de teatru în deschiderea oficială a festivalului, șapte zile pline de filme, activități pentru toată familia și evenimente conecte care cu siguranță vor aduce bucurie în sufletul vizitatorilor și participanților noștri. Este neapărat să veniți în parcul Mihai Eminescu pentru a vă bucura de activitățile pe care voluntarii noștri le-au pregătit pentru toată comunitatea. Vom avea ateliere destinate atât copiilor cât tinerilor, dar cu precădere și adulților în anul acesta. Vom încerca să facem un mediu cât mai prielnic pentru toată familia. Mai mult decât atât, vă invităm să veniți la Serile de Culturi Comparate unde veți putea vedea retrospectiva serilor care au venit la Câmpulung Film Fest de-a lungul la 10 ani și să vedeți de asemenea modul în care au evoluat regizorii care au venit acum 5, 6, 7 ani la festivalul nostru de film aici la Câmpulung.”

Câmpulung Film Fest se desfășoară până pe 17 august, ne-a mai informat corespondenta noastră, Adriana Dascălu.

(Radio Iaşi/Adriana Dascălu/FOTO afiș eveniment)