Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » La Câmpulung Moldovenesc începe, astăzi, cea de-a 10-a ediție a Câmpulung Film Fest

La Câmpulung Moldovenesc începe, astăzi, cea de-a 10-a ediție a Câmpulung Film Fest

La Câmpulung Moldovenesc începe, astăzi, cea de-a 10-a ediție a Câmpulung Film Fest

Publicat de Andreea Drilea, 11 august 2025, 08:01

La Câmpulung Moldovenesc începe, astăzi, cea de-a 10-a ediție a Câmpulung Film Fest.

O ediție aniversară, cu cel mai bogat program de până acum: proiecții din peste 14 țări, competiție de scurtmetraje românești, expoziții, spectacole de teatru, ateliere, întâlniri cu invitați speciali și petreceri tematice.

Evenimentele se desfășoară în spații simbolice din oraș, inclusiv la Cinema „Moldova”, redeschis temporar.

Iulian Lucău, coordonator fundraising: ”La aniversarea de 10 ani a festivalului Câmpulung Film Fest, schimbăm puțin, ca să zic, dinamica. Vom avea o piesă de teatru în deschiderea oficială a festivalului, șapte zile pline de filme, activități pentru toată familia și evenimente conecte care cu siguranță vor aduce bucurie în sufletul vizitatorilor și participanților noștri. Este neapărat să veniți în parcul Mihai Eminescu pentru a vă bucura de activitățile pe care voluntarii noștri le-au pregătit pentru toată comunitatea. Vom avea ateliere destinate atât copiilor cât tinerilor, dar cu precădere și adulților în anul acesta. Vom încerca să facem un mediu cât mai prielnic pentru toată familia. Mai mult decât atât, vă invităm să veniți la Serile de Culturi Comparate unde veți putea vedea retrospectiva serilor care au venit la Câmpulung Film Fest de-a lungul la 10 ani și să vedeți de asemenea modul în care au evoluat regizorii care au venit acum 5, 6, 7 ani la festivalul nostru de film aici la Câmpulung.”

Câmpulung Film Fest se desfășoară până pe 17 august, ne-a mai informat corespondenta noastră, Adriana Dascălu.

(Radio Iaşi/Adriana Dascălu/FOTO afiș eveniment)

Etichete:
Proiectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra din nou pe agenda de lucru a guvernului
Prim plan duminică, 10 august 2025, 19:34

Proiectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra din nou pe agenda de lucru a guvernului

Proectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra săptămâna viitoare, din nou, pe agenda de lucru a guvernului. Proiectul se...

Proiectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra din nou pe agenda de lucru a guvernului
Vrancea: Puternic incendiu de vegetație în comuna Vânători. Vântul puternic și vegetația uscată îngreunează misiunea pompierilor
Prim plan duminică, 10 august 2025, 17:37

Vrancea: Puternic incendiu de vegetație în comuna Vânători. Vântul puternic și vegetația uscată îngreunează misiunea pompierilor

 Un puternic incendiu de vegetație a izbucnit, astăzi,  în satul Rădulești, comuna Vânători, județul Vrancea. Mai multe echipaje de...

Vrancea: Puternic incendiu de vegetație în comuna Vânători. Vântul puternic și vegetația uscată îngreunează misiunea pompierilor
COD ROȘU în două județe: Val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală
Prim plan duminică, 10 august 2025, 10:24

COD ROȘU în două județe: Val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 10-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 10...

COD ROȘU în două județe: Val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală
Colectă specială pentru ajutorarea sinistraţilor din Broşteni
Prim plan duminică, 10 august 2025, 09:48

Colectă specială pentru ajutorarea sinistraţilor din Broşteni

Astăzi, în toate bisericile din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului va fi organizată o colectă specială de bani pentru ajutorarea...

Colectă specială pentru ajutorarea sinistraţilor din Broşteni
Prim plan duminică, 10 august 2025, 09:26

Lista posturilor didactice şi a catedrelor vacante sau rezervate, reactualizată săptămâna viitoare

Săptămâna viitoare se va reactualiza lista posturilor didactice şi a catedrelor vacante sau rezervate, prevede procedura de constituire a...

Lista posturilor didactice şi a catedrelor vacante sau rezervate, reactualizată săptămâna viitoare
Prim plan duminică, 10 august 2025, 08:52

Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit, pentru a se reduce numărul pacienţilor care se prezintă la unităţile de urgenţă

Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, pentru a se reduce numărul pacienţilor care se prezintă la unităţile...

Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit, pentru a se reduce numărul pacienţilor care se prezintă la unităţile de urgenţă
Prim plan duminică, 10 august 2025, 08:32

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin

Aliaţii europeni au făcut apel la presiuni sporite asupra Rusiei, înainte de summitul de vineri dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Într-o...

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin
Prim plan duminică, 10 august 2025, 08:27

Trafic fluent în această dimineaţă în ţară. Aglomerație pe drumul care duce spre Vama Giurgiu-Ruse

Trafic fluent în această dimineaţă în ţară, mai puţin pe drumul care duce spre Vama Giurgiu-Ruse. Poliţiştii rutieri se aşteaptă la...

Trafic fluent în această dimineaţă în ţară. Aglomerație pe drumul care duce spre Vama Giurgiu-Ruse