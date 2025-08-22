Ascultă Radio România Iași Live
La Bucureşti va avea loc Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 11:07

Securitatea strategică este pe agenda Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, care va avea loc la Bucureşti, la începutul săptămânii viitoare.

Ministerul de Externe anunţă că sesiunile de lucru vor aborda şi teme ca diplomaţia economică, aderarea la OCDE sau extinderea Uniunii Europene.

Pe lângă diplomaţi români din toată lumea, vor fi prezenţi secretarul general adjunct al NATO, miniştrii de externe din Republica Moldova şi Polonia, iar prin videoconferinţă va participa şi şeful diplomaţiei europene, Kaja Kallas.(Rador/ FOTO mae.ro)

