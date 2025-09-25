INS: Câştigul salarial mediu net în România a fost, în 2024, de 4.959 de lei, în creştere cu 547 de lei faţă de anul precedent

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 14:23

Câştigul salarial mediu net în România a fost, anul trecut, de 4.959 de lei, în creştere cu 547 de lei faţă de anul precedent, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Cele mai mari salarii au fost în tehnologia informaţiei, intermedieri financiare şi asigurări şi în producţia şi furnizarea de energie şi gaze.

Cele mai mici salarii au fost în domeniul HoReCa şi în activitatea de tranzacţii imobiliare.

Bărbaţii au avut salarii medii nete mai mari decât femeile în majoritatea activităţilor economice, cu cele mai mari diferenţe în sectorul de intermedieri financiare şi asigurări.

Pe judeţe, cele mai scăzute câştiguri salariale au fost în Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, iar cele mai ridicate în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Timiş, Iaşi şi Braşov. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)