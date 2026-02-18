Ascultă Radio România Iași Live
Infotrafic: Drumuri închise şi restricţii pe zeci de drumuri din ţară, din cauza vremii

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 11:44

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că, miercuri, la ora 11:00, erau închise mai multe tronsoane de autostrăzi şi drumuri naţionale, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului din centrul, sudul şi estul ţării.

Potrivit unui comunicat de presă, este vorba despre:
* autostrada A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea, sensul spre Bucureşti – tronsonul kilometric 120 (Bascov, judeţul Argeş) – 10 (Bucureşti);
* autostrada A3 Bucureşti – Braşov, între km. 7 (Bucureşti) – km. 68 (Bărcăneşti, judeţul Prahova);
* A7 Ploieşti – Adjud, între km. 0 (Dumbrava, judeţul Prahova) – km. 194 (Adjud, judeţul Vrancea);
* A0 Centura Bucureşti, tronsonul kilometric 22 – 39, între localităţile Afumaţi şi Baloteşti, judeţul Ilfov.

De asemenea, au fost impuse restricţii de tonaj autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe autostrada A2 Bucureşti – Cernavodă, calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, Bucureşti – Dragalina, judeţul Călăraşi; calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Feteşti, judeţul Ialomiţa, – Bucureşti.

Categorii de drumuri naţionale cu trafic închis din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:

*** judeţul Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

*** judeţul Brăila: DN 22, limită cu judeţul Buzău – Brăila; DN 21, între localităţile Vărsătura – Bărăganul (limită cu judeţul Ialomiţa); DN 21A, între localităţile Bărăganul – limită cu judeţul Ialomiţa;

*** judeţul Ialomiţa: DN 21A Ţăndărei – limita cu judeţul Brăila;

*** judeţul Ilfov: DNCB – se circulă în condiţii de iarnă, îngreunat, restricţiile de trafic fiind ridicate; DN 1A – localitatea Mogoşoaia, traficul rutier se desfăşoară îngreunat, în condiţii de iarnă

*** judeţul Vrancea: DN 23B, între localităţile Măicăneşti şi Ciorăşti; DN 2N, între localităţile Bogza şi Dumbrăveni;

Conform Centrului Infotrafic, sunt şi drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, după cum urmează:

*** judeţul Buzău: DN 2C Costeşti – Padina; DN 2 Buzău – Râmnicu Sărat;

*** judeţul Constanţa: DN 22C Cernavodă – Murfatlar; DN 38 Vama Negru Vodă – Agigea; DN 22A Tulcea – Hârşova; DN 2A Giurgeni – intersecţie DN2A/DN 22; DN 3 Constanţa – Ostrov (limită cu judeţul Călăraşi); DN 22 Lumina – limita cu judeţul Tulcea

*** judeţul Ialomiţa: DN 2C Slobozia/limita cu judeţul Buzău; DN 21 Slobozia – Drajna

Categoriile de drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile sunt:

*** judeţul Buzău: DN2, între localităţile Spătaru şi Căldăruşanca; DN 2B Buzău – Vizireni

*** judeţul Brăila: DN 2B, între localităţile Brăila – limita cu judeţul Buzău

*** judeţul Ialomiţa: DN 2 Urziceni/limita Ilfov; DN 1D Urziceni/ limita Prahova; DN 2A Urziceni – Giurgeni

*** judeţul Prahova: DN 1D, între localităţile Ciorani – limita cu judeţul Ialomiţa;

*** judeţul Ilfov: DN2 Afumaţi – limita cu judeţul Ialomiţa

Conform Centrului Infotrafic, în continuare în judeţul Constanţa manevrele sunt suspendate în toate porturile, la fel şi în Bara Sulina (judeţul Tulcea).

Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condiţiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează şi restricţiile de trafic impuse; să folosească sistemele de climatizare şi iluminare când situaţia o impune; să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiţii de siguranţă; să adapteze viteza la condiţiile drumului şi traficului; să se asigure constant, înainte de fiecare manevră şi să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei; să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv; să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenţia de la condus; să respecte toate regulile de circulaţie, conducând cu multă responsabilitate. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă

