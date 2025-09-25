Ascultă Radio România Iași Live
Informare METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2025, 10:15

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: răcire accentuată, intensificări ale vântului

Zona afectată: Moldova

Vremea se va răci accentuat în toată Moldova (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a regiunii și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

