Informare METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în regiunea Moldovei
Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2025, 10:15
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: răcire accentuată, intensificări ale vântului
Zona afectată: Moldova
Vremea se va răci accentuat în toată Moldova (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).
Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a regiunii și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.