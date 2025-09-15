Indicele ROBOR la trei luni a crescut luni la 6,55% pe an

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 12:38

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut, luni, la 6,55% pe an, de la 6,54% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,69% pe an, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,85% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobânda zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)