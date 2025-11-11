Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2025, 08:51

Începe marți perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, în cele mai multe dintre circumscripţiile unde se organizează alegeri parţiale.

Nu însă şi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi nici pentru cea de primar general al Capitalei.

În aceste două cazuri, candidaturile se vor putea depune doar începând de miercuri. Campania electorală va începe în 22 noiembrie şi se va încheia în ziua de 6 decembrie.

