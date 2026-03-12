În România, preţul combustibililor continuă să crească

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 09:59

Preţurile combustibililor continuă să crească la nivel mondial pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

În România, preţul motorinei a cunoscut o nouă creştere semnificativă, de aproape 20 de bani în ultimele două zile, ajungând la majoritatea benzinăriilor la 8,90 lei în cazul variantei standard şi la peste 9,40 lei pentru cea premium.

Şi preţul benzinei a crescut, varianta standard fiind comercializată la un preţ mediu ce depăşeşte 8,40 lei pe litru, în timp ce preţul pentru benzina premium sare de pragul de 9,10 lei la tot mai multe staţii de alimentare cu caburanţi.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)