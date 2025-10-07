În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 07:41

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent.

Un ciclon care vine dinspre Marea Mediterană va ajunge astăzi şi pe teritoriul naţional, aducând precipitaţii care vor depăşi în mai multe judeţe 100 de litri pe metrul pătrat.

La această oră este în vigoare un cod galben care vizează Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei şi jumătatea de sud a Moldovei.

Diseară însă, lucrurile se vor înrăutăţi, în condiţiile în care trei judeţe din sud-est se vor afla sub incidenţa unui cod roşu de ploi însemnate cantitativ. Nu este singura avertizare de vreme severă, după cum ne-a spus Mihai Huştiu, de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

Mihai Huştiu: Ţara noastră va fi influenţată de un ciclon ce vine dinspre Marea Mediterană, avansează spre nordul Peninsulei Balcanice şi vestul Mării Negre şi, ca urmare, ne aşteptăm ca ploile să cuprindă cea mai mare parte a ţării. Începând de marţi seara, va fi cod portocaliu în Muntenia, în sudul Moldovei, în Dobrogea, sud-estul Transilvaniei, unde vor fi cantităţi de apă de 60-90 de litri pe metrul pătrat, iar judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi vor fi sub cod roşu. Va ploua torenţial, mai ales în noaptea de marţi spre miercuri. De asemenea, şi vântul se intensifică, va fi cod galben de vânt în Bărăgan, sudul Moldovei şi în Dobrogea, iar pe crestele munţilor, la peste 1.700 de m, respectiv în Carpaţii Meridionali, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 10-30 cm. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)