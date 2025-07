Ieșeanul Cezar Crețu, eliminat în primul tur la Concord Iași Open. Sebastian Gima a trecut de faza calificărilor și a avansat pe tabloul principal

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 iulie 2025, 06:34

Jucătorul ieșean Cezar Crețu, 24 de ani, locul 376 ATP, s-a oprit în turul 1 la Concord Iași Open – powered by MET, turneu de categorie ATP Challenger 100 dotat cu premii totale de 145.250 de euro.

Cezar Crețu, beneficiar al unui wild-card, a fost eliminat în runda inaugurală de francezul Titouan Droguet, 24 de ani, numărul 194 mondial, scor 6-1, 7-5, după un meci ce a durat o oră și 22 de minute.

Pentru prezența pe tablou, Cezar Crețu va primi 1.515 euro, în timp ce francezul Droguet și-a asigurat 7 puncte ATP și 2.450 de euro.

Într-un alt meci de pe tabloul principal de simplu, brazilianul Felipe Meligeni Alves, favorit 5, campion la Iași în 2022, l-a învins în două seturi pe paraguayanul Adolfo Daniel Vallejo, scor 7-6 (10), 6-3.

Și brazilianul Joao Lucas Reis Da Silva a trecut în turul 2, după ce l-a învins în prima rundă pe belgianul Kimmer Coppejans cu un dublu 6-4.

Sebastiam Gima s-a calificat pe tabloul principal. Danid Ionel și Ștefan Paloși, eliminați

Tot luni s-au disputat și cele șase meciuri decisive din calificări, miza fiind accederea pe tabloul principal. România a avut trei reprezentanți în turul 2 al calificărilor, însă doar unul dintre ei – Sebastian Gima, a reușit calificarea pe tablou.

Gima, locul 658 ATP, l-a învins în turul decisiv al calificărilor pe francezul Florent Bax, numărul 385 mondial, favorit 9, scor 4-6, 6-3, 6-2 și a avansat pe tabloul principal.

Ceilalți doi reprezentanți ai țării noastre, Nicholas David Ionel și Ștefan Paloși, au cedat în trei seturi.

Ionel, locul 355 ATP, favorit 7, a fost învins de spaniolul Oriol Roca Batalla (318 ATP, favorit 5), scor 7-5, 4-6, 6-1, în timp ce Ștefan Paloși (549 ATP) a cedat în fața btrazilianului Matheus Pucinelli De Almeida (287 ATP, favorit 3), 4-6, 6-3, 6-1.

Cinci români în programul de marți

Ziua de marți va fi una plină la Baza Sportivă Ciric, cele trei terenuri urmând să găzduiască 14 partide, una de dublu și 13 de simplu.

Filip Cristian Jianu (274 ATP) va juca în primul tur cu francezul Calvin Hemery (178 ATP), Sebastian Gima (658 ATP), venit din calificări, îl va întâlni pe bolivianul Murkel Dellien (223 ATP), iar Luca Preda, beneficiar al unui wild-card, locul 861 ATP, va juca cu germanul Marko Topo, numărul 276 mondial, venit din calificări.

În proba de dublu, perechea română Cezar Crețu / Nicholas David Ionel va întâlni în primul tur cuplul polonez Szymon Kielan / Filip Pieczonka.

Tot mâine debutează la Concord Iași Open și elvețianul Stan Wawrinka, favorit 6, în compania lituanianului Edas Butvilas.

–

Rezultatele înregistrate luni, 7 iulie:

Calificări / Tur 2

[WC] Sebastian Gima (România) – [9] Florent Bax (Franța) 4-6, 6-3, 6-2

[Alt] Oriol Roca Batalla (Spania) – [7] Nicholas David Ionel (România) 7-5, 4-6, 6-1

[4] Radu Albot (Moldova) – Gerard Campana Lee (Coreea de Sud) 7-6 (5), 6-0

[3] Matheus Pucinelli De Almeida (Brazilia) – [Alt] Ștefan Paloși (România) 4-6, 6-3, 6-1

Michael Vrbensky (Cehia) – [6] Hynek Barton (Cehia) 7-6 (1), 7-5

[2] Marko Topo (Germania) – Branko Djuric (Serbia) 7-6 (5), 6-4

Tablou simplu

[5] Felipe Meligeni Alves (Brazilia) – Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) 7-6 (10), 6-3

Titouan Droguet (Franța) – [WC] Cezar Crețu (România) 6-1, 7-5

[Alt] Joao Lucas Reis Da Silva (Brazilia) – Kimmer Coppejans (Belgia) 6-4, 6-4

Tablou dublu

Hynek Barton (Cehia) / Michael Vrbensky (Cehia) – [WC] Hugo Gaston (Franța) / Daniel Uță (România) 4-6, 6-3, 10-8

Programul zilei de marți, 8 iulie:

Not Before 13:30

[1] Hugo Dellien (Bolivia) vs [Q] Matheus Pucinelli De Almeida (Brazilia)

[Q] Radu Albot (Moldova) vs [2] Hugo Gaston (Franța)

Not Before 18:00

[7] Calvin Hemery (Franța) vs Filip Cristian Jianu (România)

Not Before 20:00

[6] [WC] Stan Wawrinka (Elveția) vs Edas Butvilas (Lituania)

COURT 5 – start 11:30

[3] Carlos Taberner (Spania) vs Benjamin Hassan (Liban)

Murkel Dellien (Bolivia) vs [Q] Sebastian Gima (România)

[Q] Marko Topo (Germania) vs [WC] Luca Preda (România)

[WC] Cezar Cretu (România) / Nicholas David Ionel (România) vs Szymon Kielan (Polonia) / Filip Pieczonka (Polonia)

Daniel Rincon (Spania) vs [4] Elmer Moller (Danemarca)

COURT 6 – start 11:30

[Alt] Frederico Ferreira Silva (Portugalia) vs [Alt] Matias Soto (China)

Harold Mayot (Franța) vs [8] Duje Ajdukovic (Croația)

Dimitar Kuzmanov (Bulgaria) vs [Q] Oriol Roca Batalla (Spania)

Francesco Maestrelli (Italia) vs Pablo Llamas Ruiz (Spania)

[Q] Michael Vrbensky (Cehia) vs Alvaro Guillen Meza (Ecuador)