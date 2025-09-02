Iaşi: Universitatea de Ştiinţele Vieţii organizează o nouă sesiune de admitere

Publicat de Andreea Drilea, 2 septembrie 2025, 09:19 / actualizat: 2 septembrie 2025, 10:42

Universitatea de Ştiinţele Vieţii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iaşi (USV) a scos la admiterea de toamnă 630 de locuri la buget şi taxă, atât pentru studii de licenţă, cât şi masterat.

Pentru studiile de licenţă sunt disponibile 287 locuri la buget şi 212 la taxă, iar la masterat absolvenţii de liceu au la dispoziţie 131 locuri, 35 dintre acestea fiind la buget.

Singura facultate din cadrul USV la care nu va mai fi organizată o nouă sesiune de admitere este Facultatea de Medicină Veterinară.

Conform calendarului dedicat admiterii de toamnă organizată de USV Iaşi, până pe 5 septembrie va avea loc înscrierea candidaţilor prin depunerea dosarului la sediul facultăţilor, iar on-line platforma va fi disponibilă până la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor.

Acelaşi calendar de admitere este valabil pentru studiile de master, candidaţii având la dispoziţie 35 locuri la buget, 96 la taxă, dar şi pentru învăţământul la distanţă, unde sunt disponibile 249 locuri cu taxă.

Admiterea candidaţilor pentru programele de licenţă la USV din Iaşi se face pe baza notelor obţinute la probele de Bacalaureat – 50% fiind nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română şi 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro