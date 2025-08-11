Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Iaşi: Măsuri pentru creşterea locurilor din cele 12 creşe din municipiul reşedinţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 august 2025, 16:01

Primarul Mihai Chirca a anunţat, luni, că a dispus o serie de măsuri pentru creşterea locurilor din cele 12 creşe din municipiul reşedinţă.

Potrivit sursei citate, două grupe de creşă vor fi amenajate din anul şcolar 2025 – 2026, în spaţiul grădiniţei ‘Grigore Vieru’ de lângă Şcoala Gimnazială ‘Veronica Micle’ din zona Bucium. Grădiniţa are o capacitate de 180 de locuri şi a fost construită cu bani europeni alocaţi prin Programul Operaţional Regional, în valoare de 5,96 milioane de lei.

Alte două grupe de creşă vor fi amenajate din anul şcolar 2026 – 2027, în sediul administrativ al Direcţiei Creşei din zona Cantemir, unde funcţionează şi Creşa nr. 6 ‘Clopoţelul Magic’. Personalul din sediul administrativ va fi relocat în zona Păcurari, în fostele ateliere de croitorie ale unei case de modă.

În prezent, Direcţia Creşe dispune de 1.050 de locuri în 12 creşe.

‘Suntem atenţi la nevoile părinţilor şi încercăm în permanenţă să găsim soluţii la toate solicitările de locuri de creşă, inclusiv prin crearea unora noi, acolo unde este posibil. Le mulţumesc şi consilierilor locali preocupaţi de zona Bucium pentru atenţie şi implicare! Numai că implicarea trebuie să fie în temeiul legii, altfel mai mult încurcă decât ajută. În următoarea şedinţă de Consiliu Local vom propune atât reorganizarea reţelei şcolare, cât şi modificarea organigramei Direcţiei Creşe pentru a acoperi cele două noi grupe din Bucium, fie prin suplimentarea personalului, fie prin redistribuirea personalului existent’, a declarat primarul Mihai Chirica.

Primăria Iaşi a înfiinţat în ultimii ani, în fostul Hotel Municipal, Creşa ‘Sfânta Cuvioasă Parascheva’, care are o capacitate de 150 de locuri.

De asemenea, municipalitatea a reabilitat şi modernizat complet Creşa nr. 10 ‘Piticii năzdrăvani’ şi Creşa nr. 1 ‘Universul copilăriei’, fiecare dintre ele având o capacitate de câte 100 de locuri. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

