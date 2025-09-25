Ascultă Radio România Iași Live
Iași: „Maratonul Toamnei” – ediția a III-a: „Moldova în mișcare spre Europa”

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 13:09

Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, organizează vineri, 26 septembrie 2025, de ora 11:00, în Parcul Copou, cea de-a treia ediție a „Maratonului Toamnei”, un eveniment sportiv dedicat seniorilor. Ediția de anul acesta se desfășoară sub genericul „Moldova în mișcare spre Europa” și este inclusă în programul „Săptămâna europeană a sportului: #BeActive!”.

La această manifestare vor participa în jur de 100 de seniori beneficiari ai serviciilor sociale oferite de Direcția de Asistență Socială, cât și seniori cetățeni din Republica Moldova care doresc să se alăture competiției. Scopul evenimentului este de a promova un stil de viață activ și sănătos în rândul celor vârstnicii.

Evenimentul se va desfășura cu sprijinul instituțiilor și organizațiilor partenere:

– Servicii Publice SA,

– Salubris SA,

– Poliția Locală Iași,

– Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași,

– Clubul Sportiv al Municipiului Iași,

– Serviciul Voluntar de Ambulanță,

– Asociația „Pot să ajut”.

