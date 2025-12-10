Iași: „Ecouri de iarnă” – concert caritabil dedicat copiilor de la Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban”

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 decembrie 2025, 16:25

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – Consiliul Județean Iași, organizează evenimentul „Ecouri de iarnă/ The Romanian Spirit of Christmas”, care se va desfășura joi, 18 decembrie 2025, începând cu ora 18.00, la Palatul Culturii din Iași, în Sala „Henri Coandă”.

Dedicat copiilor de la Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban” – Case de tip familial, evenimentul caritabil include un concert susținut de artiștii: Adriana Iacob – soprană, Ștefan Linu – bas, Ciprian Oloi – pian, Alexandra Ioana Honciuc – vioară. Programul cuprinde colinde din repertoriul românesc și internațional, precum și lucrări în primă audiție la Iași.

„În așteptarea Crăciunului, vă invităm să vă alăturați artiștilor ieșeni care susțin cauza acestor copii, pentru a aduce împreună mai multă bucurie, în perioada sărbătorilor și nu numai”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Vă invităm cu drag să ne fiți alături și să creăm împreună un moment de bucurie și solidaritate, în preajma sărbătorilor de iarnă.

La acest eveniment, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.