Iași: Concertul absolvenților de dirijat cor academic și ansamblu coral

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 iunie 2025, 16:03

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, invită publicul la un nou eveniment muzical: Concertul absolvenților de dirijat cor academic și ansamblu coral, care va avea loc miercuri, 4 iunie 2025, de la ora 19.00, în Sala „Henri Coandă” de la Palatul Culturii.

Concertul este susținut de Corul Universitații Naționale de Arte „George Enescu” – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, dirijat de către absolvenții specializării de Dirijat Cor Academic, licență și master, sub îndrumarea conf. univ. dr. George Dumitriu. Soliști: Milena Sălbatecu, an II Muzică, Diana Gațcan, an III Muzică religioasă, Obadă Miriam, an IV Muzicologie, acompaniați la pian de lector univ. dr. Mădălina Busuioc.

„Vă așteptăm cu drag, ca de fiecare dată, la Palatul Culturii, să vă bucurați de muzică într-o atmosferă de excepție și totodată, să încurajați, cu aplauze, tinerii artiști”, afirmă Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Programul întâlnirii muzicale structurează o listă generoasă de lucrări din repertoriul coral românesc, laic și religios, din creația compozitorilor: Georg Friedrich Haendel, Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilici Ceaikovski, Henry Smith, Joseph M. Martin, Alfred Schnittke, Karl Jenkins, Ola Gjeilo, Dumitru Georgescu-Kiriac, Augustin Bena, Constantin Baciu, Gheorghe Danga, Dariu Pop, Vasile Spătărelu, Constantin Rîpă.

Evenimentul este prezentat de Teodora Grosu – an I master Muzicologie.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)