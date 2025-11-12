Iași: Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”: REGAL DE JAZZ – JULIAN & ROMAN WASSERFUHR Feat. JÖRG BRINKMANN

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 15:00

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” – Iași, iubitorii muzicii de calitate sunt așteptați la un adevărat regal de jazz, susținut de muzicieni de talie mondială.

După concertul impresionant susținut, în urmă cu doi ani, pe scena Operei ieșene, JULIAN & ROMAN WASSERFUHR, laureații prestigiosului German Jazz Award in Gold, împreună cu JÖRG BRINKMANN, renumitul violoncelist avangardist, revin la Iași cu noul album “Safe Place”, aflat anul acesta în prim-planul criticii internaționale de jazz, promițând o seară magnifică care va transpune publicul pe un tărâm magic, plin de fantezie, în care virtuozitatea întâlnește dialogul rafinat, iar libertatea schimbul de emoții.

Totodată, cei trei muzicieni invită publicul ieșean, duminică, 16 noiembrie, ora 13:00, la Centrul Cultural German Iași, Palatul Braunstein, et. 3, la un ARTIST TALK în cadrul căruia vor intra în dialog și vor împărtăși perspective asupra extinderii vocabularului jazz-ului, a procesului creativ și a expresiei artistice, despre inspirațiile și experiența lor individuală și colectivă, cu accent pe noul album “Safe Place”.

JULIAN & ROMAN WASSERFUHR sunt considerați un fenomen excepțional pe scena jazz-ului german și internațional. După 8 albume de succes și colaborări în diverse proiecte cu muzicieni de marcă precum Nils Landgren, Lars Danielsson, Magnus Lindgren, Anders Kjellberg, Julian & Roman Wasserfuhr sunt acum printre cei mai renumiți muzicieni de jazz din Germania și din lume, Julian fiind considerat încă din adolescență cel mai talentat trompetist de la Till Brönner încoace. În 2013, Julian & Roman Wasserfuhr, împreună cu DJ-ii Blank & Jones, au primit prestigiosul German Jazz Award in Gold din partea Federal Association of the Music Industry pentru albumul RELAX . În 2018, Julian & Roman Wasserfuhr încep colaborarea cu renumitul violoncelist avangardist JÖRG BRINKMANN și înregistrază albumul “Relaxin’in Ireland”. Jörg Brinkmann are o tehnică unică de interpretare, pe care și-a perfecționat-o în timp, pornind de la dorința de a valorifica la maxim și cât mai neconvențional, violoncelul, extinzându-i posibilitățile, folosindu-l ca instrument liric, chitară și bass. De asemenea, Brinkmann utilizează electronica ca o altă paletă de culori într-un mod rafinat și subtil.

Evenimentul este produs de Centrul Cultural German Iasi / Deutsches Kulturzentrum Iasi, în parteneriat cu FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală și Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” – Iași, cu sprijinul Goethe-Institut Bucuresti, și al Primăriei Municipiului Iași. Evenimentul are loc în cadrul activităților „UnderAct 2025 – Program de rezidenţe și mobilitate artistică”, implementat de FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală.

Detalii concert: https://fb.me/e/3EzBEagJv

Detalii Artist Talk: https://bit.ly/ArtistTalk16nov