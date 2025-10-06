Ascultă Radio România Iași Live
Iași: Accident rutier cu victime în zona localității Grajduri

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 11:16

În cursul acestei dimineți, echipajele de intervenție ale Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași au fost solicitate să intervină la un accident rutier produs în zona localității Grajduri, unde un autoturism s-a ciocnit cu un autotren.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, echipajul de terapie intensivă mobilă, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași și autospeciala pentru transportul personalului și al victimelor multiple.
În autoturism se aflau trei persoane – toate conștiente – dintre care două au rămas blocate între fiarele contorsionate ale caroseriei. În urma impactului, un copil a fost preluat de echipajul medical și transportat la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, prezentând un traumatism cranio-cerebral.
Pompierii militari au acționat rapid pentru eliberarea celor două victime încarcerate, o femeie aflată la volan și o pasageră de pe bancheta din spate. Ambele au fost descarcerate în siguranță și preluate de echipajele medicale, fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Cele două persoane aflate în autotren au refuzat evaluarea și transportul la spital.
După finalizarea intervenției și asigurarea zonei, autospeciala pentru transportul victimelor multiple s-a retras la bază.
Cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. (Radio Iași/ Comunicat ISU IS/ FOTO radioiasi.ro)
