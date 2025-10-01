Guvernul va transmite Parlamentului legea pregătirii în caz de război

Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 05:13 / actualizat: 1 octombrie 2025, 6:15

Guvernul va transmite în scurt timp Parlamentului legea pregătirii în caz de război, iar ministrul Apărării va organiza în acel moment o conferinţă de presă pentru a oferi mai multe detalii legate de acest act normativ – a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Cea mai importantă modificare a acestui document o reprezintă introducerea unui stagiu militar, pe bază de voluntariat, plătit de statul român, a precizat şeful statului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro