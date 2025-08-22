Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul schimbă regulile pentru Pilonul II: doar 30% la retragere, restul în 8 ani

Guvernul schimbă regulile pentru Pilonul II: doar 30% la retragere, restul în 8 ani

Guvernul schimbă regulile pentru Pilonul II: doar 30% la retragere, restul în 8 ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 07:56

Cei peste 8,3 milioane de români care contribuie la pensiile private obligatorii pilonul II vor putea retrage la pensionare doar 30% din sumă, restul urmând să fie achitat în tranşe egale timp de 8 ani şi nu 10 ca până acum.

Modificările au fost cuprinse într-un proiect de lege aprobat astăzi de Guvern şi vor intra în vigoare după adoptarea actului normativ în Parlament.

Vicepreşedintele ASF, Ştefan Armeanu, a precizat că proiectul de lege aprobat de executiv îndeplineşte un obiectiv strategic pentru România şi anume aderarea la OECD. El a atras atenţia că, în cazul în care beneficiarii pilonului II optează pentru eşalonarea pensiei pe o perioadă mai lungă de timp şi sub valoarea de 3.000 de lei, atunci nu mai plătesc impozite şi taxe.

Ştefan Armeanu: În general, o astfel de impozitare determină un coeficient de aproximativ 12 – 13% din valoarea totală a activului. Acestea sunt singurele taxe pe care fiecare le plăteşte. Depinde de modul de plată, în cazul în care valoarea pensiei este sub valoarea de 3.000 de lei, atunci nu mai plăteşte impozite şi taxe. Deci un avantaj clar al eşalonării este un câştig pe care realizează din impozitare, plus un câştig pe care va realiza şi din fructificarea sumelor respective pe perioada respectivă.

Ştefan Armeanu a mai spus că prin acest proiect de lege, dreptul la proprietate şi cel la moştenire sunt respectate, precizând că sumele din pilonul II se moştenesc integral în orice condiţii. Vicepreşedintele ASF a mai spus că pe lângă banii acumulaţi va fi obţinut şi un profit ca urmare a investirii acestora de către fondurile de plată. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

