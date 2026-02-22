Guvernul pregăteşte noi reguli pentru acordarea pensiilor militare de stat

Guvernul pregăteşte noi reguli pentru acordarea pensiilor militare de stat, fiind vizaţi angajaţii din sistemul de apărare şi ordine publică.

Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă privind reforma administraţiei publice, executivul intenţionează să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru personalul din Armată, Ministerul de Interne şi Serviciile Speciale.

Documentul, afla deja în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, urmăreşte alinierea treptată a vârstelor standard de pensionare cu cele din sistemul public până în anul 2035.

Are detalii Cătălin Purcaru: Proiectul ordonanţei de urgenţă prevede că în cazul instituţiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate prin implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat. În termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei, executivul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Afacerilor Interne, modificările pentru creşterea etapizată şi progresiva a vârstei standard de pensionare, se arată în document. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu mai poate fi susţinută pensionarea la 52 de ani şi a anunţat că va exista un proiect de lege pentru continuarea corecţiilor. Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat că intenţionează să propună stimularea financiară a cadrelor militare aflate la vârsta de pensionare pentru continuarea activităţii.

Radu Miruţă: Dacă pleacă un om mai devreme din activitate la pensie, nu e ca şi cum Ministerul Apărării scapă de cheltuială, pentru că, dimpotrivă, îi creşte cheltuiala, că va trebui să plătească şi pensia celui plecat şi va trebui să plătească un salariu în plus pentru cel care îi ia locul.

Reporter: Ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei publice ar urma să fie adoptată în şedinţa de guvern săptămâna viitoare.

