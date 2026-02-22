Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul pregăteşte noi reguli pentru acordarea pensiilor militare de stat

Guvernul pregăteşte noi reguli pentru acordarea pensiilor militare de stat

Guvernul pregăteşte noi reguli pentru acordarea pensiilor militare de stat

Publicat de Andreea Drilea, 22 februarie 2026, 10:35

Guvernul pregăteşte noi reguli pentru acordarea pensiilor militare de stat, fiind vizaţi angajaţii din sistemul de apărare şi ordine publică.

Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă privind reforma administraţiei publice, executivul intenţionează să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru personalul din Armată, Ministerul de Interne şi Serviciile Speciale.

Documentul, afla deja în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, urmăreşte alinierea treptată a vârstelor standard de pensionare cu cele din sistemul public până în anul 2035.

Are detalii Cătălin Purcaru: Proiectul ordonanţei de urgenţă prevede că în cazul instituţiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate prin implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat. În termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei, executivul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Afacerilor Interne, modificările pentru creşterea etapizată şi progresiva a vârstei standard de pensionare, se arată în document. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu mai poate fi susţinută pensionarea la 52 de ani şi a anunţat că va exista un proiect de lege pentru continuarea corecţiilor. Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat că intenţionează să propună stimularea financiară a cadrelor militare aflate la vârsta de pensionare pentru continuarea activităţii.

Radu Miruţă: Dacă pleacă un om mai devreme din activitate la pensie, nu e ca şi cum Ministerul Apărării scapă de cheltuială, pentru că, dimpotrivă, îi creşte cheltuiala, că va trebui să plătească şi pensia celui plecat şi va trebui să plătească un salariu în plus pentru cel care îi ia locul.

Reporter: Ordonanţa de urgenţă privind reforma administraţiei publice ar urma să fie adoptată în şedinţa de guvern săptămâna viitoare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Rogobete anunţă un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:41

Rogobete anunţă un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional fără precedent pentru a depista medicii care...

Rogobete anunţă un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
Ilie Bolojan va discuta săptămâna viitoare cu președinta CE despre stadiul derulării PNRR
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:39

Ilie Bolojan va discuta săptămâna viitoare cu președinta CE despre stadiul derulării PNRR

Premierul Ilie Bolojan va discuta, săptămâna viitoare, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre stadiul derulării Planului...

Ilie Bolojan va discuta săptămâna viitoare cu președinta CE despre stadiul derulării PNRR
Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:38

Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților

Reprezentanții Curților de Apel din țară îi solicită președintelui Nicușor Dan să retrimită spre reexaminare în Parlament legea care...

Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților
Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:36

Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale

Modul în care informația este influențată și manipulată în mediul online, rolul inteligenței artificiale în acest proces, precum și...

Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:27

Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică va continua

Sprijinul acordat pentru plata facturilor la energie electrică va continua până la finalul acestui an, anunță ministrul Muncii, Florin Manole....

Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică va continua
Naţional vineri, 20 februarie 2026, 12:07

METEO: Revin ninsorile în weekend

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 20-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Revin ninsorile în weekend
Naţional vineri, 20 februarie 2026, 07:19

Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei

Majorarea salariului minim va fi aprobată în perioada următoare, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-o conferință de presă la...

Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei
Naţional joi, 19 februarie 2026, 06:40

Situația traficului la ora 6:00

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de...

Situația traficului la ora 6:00