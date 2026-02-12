Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 18:43

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale şi să opteze pentru o variantă care să asigure aplicarea imediată a prevederilor.

La finalul şedinţei de guvern de astăzi, purtătoarea de cuvânt a fost solicitată să ofere mai multe detalii despre modul în care va fi promovată reforma din administraţie, care a fost intens dezbătută în ultima perioadă.

Reforma administraţiei publice va fi adoptată cel mai probabil prin ordonanţe de urgenţă, spunea purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, motivând că aceasta ar fi cea mai rapidă cale de aplicare, în timp ce prin angajarea răspunderii executivului ar trebui parcurse mai multe etape, care nu pot fi evitate.

Ioana Dogioiu: E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi. Ele trebuie să-şi producă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul pe 2026, la ţintele pe care ni le-am asumat. O procedură de angajare este o procedură care durează, după cum ştim, mult mai mult. Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecţii, depune moţiunea de cenzură, cinci zile pentru moţiunea de cenzură, o posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să îl eviţi.

Potrivit Ioanei Dogioiu, proiectul se află în acest moment pe circuitul de avizare. Întrebată cum se va proceda în cazul reducerilor de 10%, întrucât există miniştri şi preşedinţi de consilii judeţene care spun că deja au realizat încă de anul trecut aceste reorganizări, Ioana Dogioiu a explicat:

Ioana Dogioiu: În mod cert, principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituţie publică.

În cazul în care Guvernul va rămâne la varianta ordonanţei de urgenţă, va fi emis câte un astfel de act normativ pentru reforma din administraţie şi pachetul de relansare a economiei, întrucât rămâne intenţia ca cele două proiecte să fie promovate în acelaşi timp, a mai precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului. Măsurile din ordonanţele de urgenţă intră în vigoare imediat după adoptare, însă apoi, documentele ajung pentru dezbatere şi vot în Parlament, unde pot suferi modificări. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Galaţi: Tânăr reţinut după ce a introdus în ţară printr-o firmă de curierat 4,5 kilograme de canabis
Naţional joi, 12 februarie 2026, 16:10

Galaţi: Tânăr reţinut după ce a introdus în ţară printr-o firmă de curierat 4,5 kilograme de canabis

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut, fiind cercetat pentru introducere în ţară, fără drept, de droguri de risc şi trafic de...

Galaţi: Tânăr reţinut după ce a introdus în ţară printr-o firmă de curierat 4,5 kilograme de canabis
Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu principalele valute
Naţional joi, 12 februarie 2026, 14:13

Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0934 lei, în urcare cu...

Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu principalele valute
Ministerul Educaţiei şi Cercetării: A fost avizată forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027
Naţional joi, 12 februarie 2026, 11:36

Ministerul Educaţiei şi Cercetării: A fost avizată forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027

Forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027 a fost avizată de Comisia de Dialog Social, a informat, joi, Ministerul Educaţiei şi...

Ministerul Educaţiei şi Cercetării: A fost avizată forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027
INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.914 lei, în decembrie
Naţional joi, 12 februarie 2026, 10:12

INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.914 lei, în decembrie

Câştigul salarial mediu net a fost 5.914 lei, în luna decembrie 2025, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie 2025, iar...

INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.914 lei, în decembrie
Naţional joi, 12 februarie 2026, 08:19

Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul – aproximativ 2.000.000 de lei

Patruzeci de percheziţii au loc joi în şase judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ...

Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul – aproximativ 2.000.000 de lei
Naţional joi, 12 februarie 2026, 05:58

Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al...

Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 20:02

Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează și în acest an Ziua...

Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112
Naţional miercuri, 11 februarie 2026, 18:59

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii. Rapoartele pentru anul trecut arată că doar două luni au...

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii