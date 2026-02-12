Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 18:43

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale şi să opteze pentru o variantă care să asigure aplicarea imediată a prevederilor.

La finalul şedinţei de guvern de astăzi, purtătoarea de cuvânt a fost solicitată să ofere mai multe detalii despre modul în care va fi promovată reforma din administraţie, care a fost intens dezbătută în ultima perioadă.

Reforma administraţiei publice va fi adoptată cel mai probabil prin ordonanţe de urgenţă, spunea purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, motivând că aceasta ar fi cea mai rapidă cale de aplicare, în timp ce prin angajarea răspunderii executivului ar trebui parcurse mai multe etape, care nu pot fi evitate.

Ioana Dogioiu: E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi. Ele trebuie să-şi producă efectul cât mai repede, pentru a contribui la bugetul pe 2026, la ţintele pe care ni le-am asumat. O procedură de angajare este o procedură care durează, după cum ştim, mult mai mult. Se adoptă proiectul în guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecţii, depune moţiunea de cenzură, cinci zile pentru moţiunea de cenzură, o posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să îl eviţi.

Potrivit Ioanei Dogioiu, proiectul se află în acest moment pe circuitul de avizare. Întrebată cum se va proceda în cazul reducerilor de 10%, întrucât există miniştri şi preşedinţi de consilii judeţene care spun că deja au realizat încă de anul trecut aceste reorganizări, Ioana Dogioiu a explicat:

Ioana Dogioiu: În mod cert, principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituţie publică.

În cazul în care Guvernul va rămâne la varianta ordonanţei de urgenţă, va fi emis câte un astfel de act normativ pentru reforma din administraţie şi pachetul de relansare a economiei, întrucât rămâne intenţia ca cele două proiecte să fie promovate în acelaşi timp, a mai precizat purtătoarea de cuvânt a Executivului. Măsurile din ordonanţele de urgenţă intră în vigoare imediat după adoptare, însă apoi, documentele ajung pentru dezbatere şi vot în Parlament, unde pot suferi modificări. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)