Guvernul caută soluţii pentru continuarea activităţii la Combinatul Siderurgic „Liberty Galaţi”

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 06:25

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul întâlnirii membrii Comitetului au analizat situaţia economico-financiară şi juridică a societăţilor care administrează activitatea combinatului.

De asemenea, aceştia au discutat despre impactul social al problemelor cu care se confruntă combinatul, în condiţiile în care angajaţii, aflaţi deja în şomaj tehnic, nu şi-au primit drepturile salariale pe ultima lună.

Guvernul caută, în prezent, soluţii pentru continuarea activităţii de producţie a combinatului, de la care statul român are de recuperat peste 400 de milioane de euro, reprezentând credite acordate de Exim Bank, dar şi taxe şi impozite datorate ANAF şi direcţiei de profil a Primăriei Galaţi.

Rador/FOTO arhivă Agerpres